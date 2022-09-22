В личной жизни певицы Веры Брежневой происходит настоящая драма.

В личной жизни певицы Веры Брежневой происходит настоящая драма.Утащившая мужикаиз семьи Вера Брежнева рискует снова оказаться под клеймом разведенки.Напомним, что из-за нее Константин Меладзе развелся со своей первой женой. Всети появилась информация, что нынешний развод Веры Брежневой и музыканта Меладзе— это уже сложившаяся история.Эксперт понумерологии Элена Гамаюн поделилась мнением о причинах такого события, а такжесделала прогноз на будущую жизнь Веры Брежневой. Скорее всего, певица получилаобухом по голове из-за истории с разводом, поэтому теперь ей стоит бытьаккуратнее с отношениями.По мнению нумеролога,в 40 лет Вера Брежнева начинает отрабатывать карму рода. В ее 20-м аркане,работающем либо на плюс, либо на минус, произошел минус. Это означает, что унее в роду есть негативные аспекты в вопросах брака, поэтому в жизни певицыпроизошел развод.Но таролог инумеролог призывает Веру Брежневу не отчаиваться. Уже в 42 года у нее появитсявозможность обрести женское счастье и вступить в новые отношения. А чтобыпривлечь достойного мужчину, Вере стоит проявить твердость характера."В секторелюбви есть 12 аркан – карта Жертва. То есть, если кто-то пытается управлять еежизнью или давить на нее, то певица превращается в жертву", — поясняетЭлена.