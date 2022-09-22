В личной жизни певицы Веры Брежневой происходит настоящая драма.
В личной жизни певицы Веры Брежневой происходит настоящая драма.
Утащившая мужика
из семьи Вера Брежнева рискует снова оказаться под клеймом разведенки.
Напомним, что из-за нее Константин Меладзе развелся со своей первой женой. В
сети появилась информация, что нынешний развод Веры Брежневой и музыканта Меладзе
— это уже сложившаяся история.
Эксперт по
нумерологии Элена Гамаюн поделилась мнением о причинах такого события, а также
сделала прогноз на будущую жизнь Веры Брежневой. Скорее всего, певица получила
обухом по голове из-за истории с разводом, поэтому теперь ей стоит быть
аккуратнее с отношениями.
По мнению нумеролога,
в 40 лет Вера Брежнева начинает отрабатывать карму рода. В ее 20-м аркане,
работающем либо на плюс, либо на минус, произошел минус. Это означает, что у
нее в роду есть негативные аспекты в вопросах брака, поэтому в жизни певицы
произошел развод.
Но таролог и
нумеролог призывает Веру Брежневу не отчаиваться. Уже в 42 года у нее появится
возможность обрести женское счастье и вступить в новые отношения. А чтобы
привлечь достойного мужчину, Вере стоит проявить твердость характера.
"В секторе
любви есть 12 аркан – карта Жертва. То есть, если кто-то пытается управлять ее
жизнью или давить на нее, то певица превращается в жертву", — поясняет
Элена.