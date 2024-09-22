День осеннего равноденствия в этом году выпал на 22 сентября.

День осеннего равноденствия в этом году выпал на 22 сентября.22 сентября 2024 года в 15:43 по московскому времени произойдет осеннее равноденствие, когда день станет равен ночи. Также это время называют точкой невозврата. Эзотерики считают эту дату идеальным временем для подведения итогов и планирования будущего. Но существует ряд предостережений, которых, по заветам наших предков и мнению специалистов, стоит опасаться. О них рассказываем в нашем материале.Так как в этот день вся планета находится в балансе, не стоит омрачать его негативными мыслями. Астрологи советуют думать лишь о хорошем, произносить слова благодарности Вселенной и анализировать свои действия.Не стоит, по мнению экспертов, перегружать себя тяжелой работой, поскольку в это день происходит обновление души. Так что лучшим решением будет провести день в тишине и покое, совершить приятные прогулки с любимыми людьми или просто помедитировать в одиночестве,Эзотерики не рекомендуют вспоминать старые обиды и вообще лучше опасаться возвращения к прошлому. Вместо этого стоит сосредоточиться на новом и принять грядущие изменения с благодарностью. Но в сам день осеннего равноденствия не рекомендуется начинать что-то новое, менять работу или принимать важные решения. Лучше отложить это на следующие сутки, поскольку день энергетически сильный и есть вероятность наломать дров.