Ранее было известно об эвакуации трех населенных пунктов Киржачского района.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев на своей страничке «ВКонтакте» жителей Киржачского и Меленковского районов. По его словам, регион оперативно отреагировал на сигналы об угрозе.Ранее, напомнил, мы трех населенных пунктов Киржачского района.«Со вчерашнего вечера правительство Владимирской области, муниципалитеты, а также все профильные службы и ведомства работали в режиме готовности к принятию необходимых мер для обеспечения безопасности населения», — написал Александр Авдеев.Он добавил, что уже ночью все граждане смогли вернуться домой. «Обстановка в нашем регионе находится под контролем», — заверил губернатор.