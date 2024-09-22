Наталья Фриске опубликовала фото сестры для поклонников.

Наталья Фриске опубликовала фото сестры для поклонников.Вскоре после рождения единственного сына у певицы Жанны Фриске обнаружили онкологическое заболевание. Так что наслаждаться материнством долго ей не пришлось. Она некоторое время боролась с раком мозга и покинула этот мир, в 2015 году. На тот момент ее отпрыску едва минуло два года.Бытует мнение, что болезнь развилась у Фриске после проводимого ЭКО, как и у актрисы Анастасии Заворотнюк. Однако сестра певицы заявила, что Платон был зачат естественным путем. Это также подтверждала и сама исполнительница. Жанна рассказывала в интервью, что Платон был не запланированным ребенком, но от этого не стал менее желанным.За жизнь Фриске боролись лучшие специалисты. Когда наступил период ремиссии, был сделан этот снимок, которым сестра Жанны поделилась в Сети по просьбе подписчиков. Тогда она праздновала свой 40-летний юбилей в Юрмале. Она как раз проходила реабилитацию, гуляла, набиралась сил.Наталья рассказала, что это последнее фото ее сестры. Фриске везла детскую коляску, ее мама несла на руках Платона, а сестра певицы делала селфи с помощью монопода. Семья смеялась и выглядела счастливой. Внешность Жанны немного изменилась, но выглядела звезда эстрады по-прежнему очаровательной.Позже, когда не стало Фриске, отец Платона Дмитрий Шепелев забрал сына себе и запретил родственникам жены любое общение с мальчиком. Так, с уходом Жанны ушел и мир из ее семьи.