Если вы человек начитанный, то вам не составит труда закончить хотя бы 5 из 7 крылатых выражений в этом тесте. А уж если вы ответите на все вопросы, то вашим словарным запасом можно только восхищаться.

Если вы человек начитанный, то вам не составит труда закончить хотя бы 5 из 7 крылатых выражений в этом тесте. А уж если вы ответите на все вопросы, то вашим словарным запасом можно только восхищаться.Закончите знаменитые крылатые выражение из русского фольклора, фильмов или книг. Проверьте уровень своего словарного запаса в нашем тесте.ВОПРОСЫ1. Драть как ...А. петуха нещипанногоБ. старый веникВ. Сидорову козу2. Не виноватая я! ...А. Не знаю ничегоБ. Он сам пришелВ. Он сам зашел3. Наши люди в булочную ...А. деньги не несутБ. на такси не ездятВ. в платье не ходят4. Это я удачно ...А. зашелБ. нашелВ. пришел5. Экзамен для меня ...А. ничего не значитБ. всегда стрессВ. всегда праздник6. Отойдите от кухни, а то у меня ...А. добавки не будетБ. воздуха не хватаетВ. ложки пропадают7. Надо жить, надо любить ...А. надо веритьБ. надо веселитьсяВ. надо смеятьсяОТВЕТЫ1. В. Сидорову козу2. Б. Он сам пришел3. Б. на такси не ездят4. А. зашел5. В. всегда праздник6. В. ложки пропадают7. А. надо верить