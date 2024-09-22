Если вы человек начитанный, то вам не составит труда закончить хотя бы 5 из 7 крылатых выражений в этом тесте. А уж если вы ответите на все вопросы, то вашим словарным запасом можно только восхищаться.
Если вы человек начитанный, то вам не составит труда закончить хотя бы 5 из 7 крылатых выражений в этом тесте. А уж если вы ответите на все вопросы, то вашим словарным запасом можно только восхищаться.
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ВОПРОСЫ
1. Драть как ...
А. петуха нещипанного
Б. старый веник
В. Сидорову козу
2. Не виноватая я! ...
А. Не знаю ничего
Б. Он сам пришел
В. Он сам зашел
3. Наши люди в булочную ...
А. деньги не несут
Б. на такси не ездят
В. в платье не ходят
4. Это я удачно ...
А. зашел
Б. нашел
В. пришел
5. Экзамен для меня ...
А. ничего не значит
Б. всегда стресс
В. всегда праздник
6. Отойдите от кухни, а то у меня ...
А. добавки не будет
Б. воздуха не хватает
В. ложки пропадают
7. Надо жить, надо любить ...
А. надо верить
Б. надо веселиться
В. надо смеяться
ОТВЕТЫ
1. В. Сидорову козу
2. Б. Он сам пришел
3. Б. на такси не ездят
4. А. зашел
5. В. всегда праздник
6. В. ложки пропадают
7. А. надо верить