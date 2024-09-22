Вечером субботы, 21 сентября, в Киржачском районе в нескольких населенных пунктах проревела сирена. В местной администрации сообщили о том, что поступил сигнал об опасности, в связи с чем были

Вечером субботы, 21 сентября, в Киржачском районе в нескольких населенных пунктах проревела сирена. В местной администрации сообщили о том, что поступил сигнал об опасности, в связи с чем были эвакуированы жители поселков Барсово, Мирный, Дубки. На данный момент угроза жизни миновала, люди вернулись в дома. Из поста администрации Киржачского района Глава администрации Е. Карпова, сотрудники