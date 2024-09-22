Виктория Бекхэм не постеснялась поделиться подробностями с журналистами.

Виктория Бекхэм не постеснялась поделиться подробностями с журналистами.Парой Виктории и Дэвида Бекхэм восхищаются поклонники. Через 25 лет брака супруги смогли сохранить нежные чувства. Они остаются вместе и неустанно демонстрируют свою любовь публике, несмотря на слухи об изменах.При этом Виктория не стесняется делится подробностями. Так, жена футболиста раскрыла интимный секрет семейного счастья и рассказала о пикантных фактах. Экс-перчинка поделилась, что помогает сохранять страсть в отношениях. Не для кого не секрет, что у четы Бекхэм есть свое собственное поместье в Хартфордшире. Во дворце есть особенная комната с зеркальными потолками и леопардовым принтом.Это не основная спальня пары имеется и обычная белая с большой кроватью из дуба и балдахином. Сколько времени пара проводит в особенной спальне, Виктория не уточнила. Но она также поделилась с журналистами, что предпочитает спать рядом с супругом полностью без одежды. Точнее она сказала, что сном это назвать сложно.Напомним, Виктория и Дэвид поженились в 1999 году. К этому времени у них уже появился первый ребенок — сын Бруклин. Именно тогда супруги приобрели свой первый дом, который с легкой руки журналистов получил название "Бекхэмгемский дворец". Бекхэмы воспитывают троих сыновей и до сих пор являются примером для своих фанатов.