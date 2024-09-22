Министерство труда решило изменить даты выходных дней в следующем году.

Министерство труда решило изменить даты выходных дней в следующем году.Для работающих россиян появилась приятная новость: стало известно, как будем отдыхать в новогодние каникулы 2024-2025. Ранее уже появлялся график праздничных дней, однако теперь выходные перенесли. Внеочередной отпуск для всех жителей нашей страны увеличился. Таким образом, в Министерстве труда решили оптимизировать рабочий график и более рационально распределить выходные дни в течение года.В следующем году новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 29 декабря по 8 января. На работу выходить будем практически традиционно 9 января. В мае тоже мало что изменится – они будут поделены на два периода. День труда празднуем с 1 по 4 мая, а День Победы с 8 по 11 мая.День защитника Отечества приходится на субботу, поэтому тут решили обойтись без переносов, а добавили выходной к майским праздникам. В Международный женский день та же история, только праздничный день приплюсовали ко Дню России. Так что в главный национальный праздник отдыхать предстоит не как обычно один день, а целых четыре – с 12 по 15 июня.Да и День народного единства можно отметить с размахом – на это дается целых три дня. Кроме того, 31 января следующего года обещают сделать выходным днем, чтобы у хозяек была возможность подготовиться к празднованию любимого семейного праздника.К слову, производственный календарь еще не утвержден и находится на стадии проекта. Но уже предварительно можно планировать свой отдых и выбирать лучшие предложения от туроператоров.