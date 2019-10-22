Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сипягин

Во Владимирской области в Законодательное собрание внесён проект об увеличении прожиточного минимум для детей, в целях установления нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения ребёнка после 31 декабря 2012 года или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сипягин.По его соображениям, прожиточный минимум на 2020 год может возрасти на 269 рублей и составить 9246 рублей.