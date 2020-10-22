Уважаемые владимирцы! Сегодня Владимирская область и город Владимир живут в непростых условиях коронавирусных ограничений. И если в нашем городе зарегистрировано около 1,5 тысяч заболевших

Уважаемые владимирцы! Сегодня Владимирская область и город Владимир живут в непростых условиях коронавирусных ограничений. И если в нашем городе зарегистрировано около 1,5 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, то в целом по региону – более 8,5 тысяч. Исполняя свои полномочия, власти города Владимира принимают необходимые решения для предотвращения распространения этого опасного заболевания, в том числе в муниципальных