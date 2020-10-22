Последним рабочим днём чиновника станет 6 ноября.

22 октября стало известно, что Денис Лякишев покидает должность директора департамента региональной политики администрации Владимирской области. Последним рабочим днём чиновника станет 6 ноября. Свой пост Денис Анатольевич занимал около 9 месяцев.Напомним, что к исполнению своих обязанностей он приступил с 11 февраля текущего года.Денис Анатольевич Лякишев родился в 1972 году в Кургане. В 1994 году окончил Уральский госуниверситет по специальности «философ, преподаватель философии, преподаватель общественно-политических дисциплин в средних учебных учреждениях». В 1996 году он закончил институт ФСБ России в Екатеринбурге, а в 2007 году прошёл переподготовку в Академии ведомства.Трудовую деятельность начал в 1994 году преподавателем истории в гимназии № 94 в Екатеринбурге. В 1995 – 2010 годах служил в УФСБ по Свердловской области. Возглавлял департамент по взаимодействию с правоохранительными органами аппарата полномочного представителя Президента России в УрФО. Позднее был заместителем руководителя Управления Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Затем работал в коммерческих, научно-исследовательских и проектных организациях. В 2017 – 2018 годах был старшим референтом аппарата Государственной Думы.