То, что Александр Лукашенко удержался в президентском кресле, не означает, что люди его поддерживают, убежден политолог Богдан Безпалько. По его мнению, белорусский лидер боится и презирает собственный народ.

То, что Александр Лукашенко удержался в президентском кресле, не означает, что люди его поддерживают, убежден политолог Богдан Безпалько. По его мнению, белорусский лидер боится и презирает собственный народ.Протестам в Белоруссии скоро исполнится три месяца. Стороны зафиксировали статус-кво: оппозиция продолжает выводить на улицы многотысячные массы, а Лукашенко отказывается покидать президентское кресло.Белорусский протест нельзя считать однородным, полагает Безпалько. По его мнению, среди выходящих на улицу под красно-белыми флагами людей много тех, кто желает ухода Лукашенко, но хочет повторения украинских событий в Минске.Безпалько убежден: то, что Лукашенко сохранил президентское кресло, не означает, что люди его поддерживает. Власть Батьки держится на силовиках и репрессиях, отметил эксперт."В реальности, он к своим гражданам относится с презрением и страхом", – сказал политолог в интервью порталу "Украина.ру".Тем не менее Безпалько исключил повторение в майдана в Минске. В Белоруссии нет такого количества националистов и военизированных структур радикалов, как на Украине, указал эксперт.Протестующие в Минске не настроены русофобски, они относятся нормально и к Москве, и к Европе, подчеркнул Безпалько. Он напомнил, что белорусский протест – мирный, поэтому сравнивать ситуацию с украинскими событиями некорректно, уверен политолог.Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула властям ультиматум. Она потребовала от Александр Лукашенко объявить об отставке, прекратить насилие над протестующими и освободить политзаключенных. На выполнение ультиматума она дала срок до 25 октября. В противном случае в стране начнется общенациональная забастовка с перекрытиями дорог, пригрозила политик.