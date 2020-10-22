Программа льготной ипотеки под 6,5%, которая должна была закончиться в ноябре, продлевается до 1 июля следующего года. О необходимости такого шага заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином.

Программа льготной ипотеки под 6,5%, которая должна была закончиться в ноябре, продлевается до 1 июля следующего года. О необходимости такого шага заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином.Глава государства напомнил, что это одна из мер поддержки и граждан, и строительной отрасли. Программа заканчивается 1 ноября, отметил он, однако есть предпосылки для продления, сообщила"Ситуация у нас складывается достаточно непросто, хотя экономика восстанавливается, но и людям еще тяжеловато, и отдельным отраслям - в том числе и стройке", - объяснил президент. "Давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года".