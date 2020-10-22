В четверг, 22 октября, состоялось очередное заседание по делу Михаила Ефремова. В начале сентября актера приговорили к восьми годам колонии общего режима, однако звезда не согласилась с решением суда и потребовала апелляцию.
<a href="https://33live.ru/novosti/22-10-2020-pronzitelnaya-rech-srabotala-sudya-smyagchil-prigovor-efremovu-.html" target="_blank">Пронзительная речь сработала: судья смягчил приговор Ефремову </a> - В четверг, 22 октября, состоялось очередное заседание по делу Михаила Ефремова. В начале сентября актера приговорили к восьми годам колонии общего режима, однако звезда не согласилась с решением суда и потребовала апелляцию.
[url=https://33live.ru/novosti/22-10-2020-pronzitelnaya-rech-srabotala-sudya-smyagchil-prigovor-efremovu-.html]Пронзительная речь сработала: судья смягчил приговор Ефремову [/url] - В четверг, 22 октября, состоялось очередное заседание по делу Михаила Ефремова. В начале сентября актера приговорили к восьми годам колонии общего режима, однако звезда не согласилась с решением суда и потребовала апелляцию.