В четверг, 22 октября, состоялось очередное заседание по делу Михаила Ефремова. В начале сентября актера приговорили к восьми годам колонии общего режима, однако звезда не согласилась с решением суда и потребовала апелляцию.

В четверг, 22 октября, состоялось очередное заседание по делу Михаила Ефремова. В начале сентября актера приговорили к восьми годам колонии общего режима, однако звезда не согласилась с решением суда и потребовала апелляцию.