Министр здравоохранения Михаил Мурашко принял решение уйти на карантин. У одного из родственников главы ведомства обнаружили коронавирус нового типа. Помощник сообщил, что министр ..

Министр здравоохранения Михаил Мурашко принял решение уйти на карантин. У одного из родственников главы ведомства обнаружили коронавирус нового типа.Помощник сообщил, что министр чувствует себя удовлетворительно. Работать он будет удаленно. На всех официальных мероприятиях ведомство будет представлять Игорь Каграманян.С начала пандемии коронавируса в России заразились 1,4 миллиона человек. Выздоровели и покинули медучреждения 1,1 миллиона граждан, умерло 25 тысяч россиян.