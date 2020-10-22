Полиция задержала мужчину, который жарил сосиски на Вечном огне у Монумента Воинской Славы в Чебоксарах. Процесс приготовления блюда был снят на камеру и опубликован в Сети, и вскоре обрел ..

Полиция задержала мужчину, который жарил сосиски на Вечном огне у Монумента Воинской Славы в Чебоксарах. Процесс приготовления блюда был снят на камеру и опубликован в Сети, и вскоре обрел популярность.Хулиганом оказался 23-летний местный житель, который рассказал стражам порядка, что работает татуировщиком. Однако, судя по видеоролику, вместе с ним над памятником надругался еще один человек. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает .