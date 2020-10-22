В районе Бююкчекмедже в Стамбуле потерпел крушение тренировочный самолет, передает телеканал со ссылкой на местные СМИ. Данных о жертвах катастрофы и пострадавших пока не ..

В районе Бююкчекмедже в Стамбуле потерпел крушение тренировочный самолет, передает телеканал "" со ссылкой на местные СМИ. Данных о жертвах катастрофы и пострадавших пока не поступало.