Пожар в здании областного суда. Правда, условный. Но всё выглядело как на настоящем. По легенде учений, возгорание заметили на втором этаже. Нажали тревожную кнопку. Приехали 2 пожарные машины

Пожар в здании областного суда. Правда, условный. Но всё выглядело как на настоящем. По легенде учений, возгорание заметили на втором этаже. Нажали тревожную кнопку. Приехали 2 пожарные машины и 7 человек личного состава МЧС. Выдвигалась пожарная лестница, проводилась эвакуация работников суда. Помимо судей на улицу вышел рядовой персонал, и судебные приставы. Учения проводились с учётом