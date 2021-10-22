Как сложилась жизнь одних из самых ярких участников проекта Дом-2 за пределами телестройки

Как сложилась жизнь одних из самых ярких участников проекта "Дом-2" за пределами телестройкиПара Дарьи и Сергея Пынзарь является, пожалуй, самой яркой и известной за всю историю телепроекта "Дом-2". Поклонникам посчастливилось наблюдать, как развиваются их отношения, с самого начала – супруги оставались под прицелом камер даже после рождения первенца. Однако далеко не все знают, как сложилась их жизнь после ухода из телестройки.Дарья Черных стала участницей "Дома-2", когда ей был 21 год, в 2007 году – обаятельная блондинка сразу покорила и многих молодых людей, и ведущих проекта, и телезрителей. К тому же, девушка с порога рассказала всем свой секрет – на тот момент она была невинной.Однако Дарья и Сергей не стали друг у друга первой симпатией в стенах телестройки. Сначала Черных сблизилась с Солнцевым, затем стала встречаться с Черкасовым, а весной 2008 года на проект пришел Пынзарь. Мужчина попытал счастье с несколькими девушками, а только потом подружился с Дарьей. Со временем их дружба переросла в отношения.С первой проблемой пара столкнулась в тот момент, когда дело дошло до интима – Черных панически боялась подпускать к себе мужчин. Однако влюбленные преодолели и этот страх, и все скандалы в отношениях – однажды их ссора на почве ревности едва не привела к расставанию. В 2010 году Дарья и Сергей поженились – эта свадьба стала одним из самых ярких событий на проекте. Но даже после этого "Дом-2" остался частью их жизни.В 2011 году в семье Пынзарей случилось пополнение – у пары родился первенец Артем. Несмотря на то, что в последующие годы супруги стали реже появляться на экранах, мальчик все равно буквально рос на глазах у телезрителей и стал практически главным участником проекта. Однако в 2015 году семья, которая успела обзавестись магазином одежды за пределами телестройки, покинула "Дом-2". А в следующем году у них родился второй наследник Давид.Хотя Пынзари и исчезли с экранов телевизоров, Дарья транслировала часть жизни семьи в социальных сетях – уже на тот момент у нее была большая база поклонников. В 2018 году супруги вместе с детьми переехали в Турцию, а после стали заниматься там недвижимостью. Часто возлюбленным приходилось жить в разлуке – Сергей мог на несколько недель уезжать по работе в Москву. В этом время Сеть заполоняли слухи о его на стороне.Несколько лет назад Дарья, в свою очередь, решила плотно заняться своей внешностью. Девушка сделала , чтобы избавиться от второго подбородка и брылей. А в прошлом году Пынзарь , чтобы вернуть ей былую натуральность.Несмотря на то, что семья уже несколько лет живет своей жизнью вдали от любовных интриг "Дома-2", в июне этого года Пынзари сообщили поклонникам радостную новость – в качестве ведущих.