Большинство московских аэропортов отменяют и задерживают авиарейсы из-за неблагоприятных метеоусловий. В столичном регионе поднялся ураганный ветер. Менять расписание пришлось трем ..

Большинство московских аэропортов отменяют и задерживают авиарейсы из-за неблагоприятных метеоусловий. В столичном регионе поднялся ураганный ветер.Менять расписание пришлось трем основным воздушным гаваням Москвы: "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково". Самая сложная обстановка наблюдалась в "Шереметьево", где отменили 11 и задержали два рейса. В "Домодедово" отменили лишь один рейс, еще два были задержаны. Во "Внуково" задержали три рейса, сообщает "".