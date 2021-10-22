Все 24 экспоната оборудованы табличкой и медиаплеером с комментариями.

В «Палатах» Владимиро-Суздальского музея-заповедника открылась тактильная выставка для людей с инвалидностью «Белокаменная резьба в соборах древней Руси». В учреждении представлены копии барельефов со стен Дмитриевского и Георгиевского соборов.Все 24 экспоната оборудованы табличкой и медиаплеером с комментариями.«Посетители по-новому смогут взглянуть на культуру средневековой Руси. Экспозиция никого не оставит равнодушным», – уверен председатель координационного совета ОНФ по делам инвалидов Иван Бирюков.На открытии собравшимся продемонстрировали VR-симуляторы, которые позволяют увидеть реальный мир людей с различными нарушениями зрения.Выставка размещена на первом этаже дома №58 на Большой Московской. Для людей с ОВЗ и сопровождающих вход бесплатный.