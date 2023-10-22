Лишь 6% опрошенных семей Владимира не стимулируют своих детей к отличной учёбе. Любопытной...

Лишь 6% опрошенных семей Владимира не стимулируют своих детей к отличной учёбе.Любопытной статистикой поделилась пресс-служба сервиса SuperJob.Выяснилось, что 66% опрошенных семей Владимира подкрепляют похвалу чем-либо из перечисленного далее:покупкой или разрешением того, о чем просит сам ребенок - 32% (из 100%);поездками в развлекательные места - 26%;Подарки дарит каждый пятый родитель.14% балуют ребенка сладостями.Каждый девятый родитель мотивирует ребенка тем, что разрешает дольше играть в планшете, девайсах или смотреть телевизор - 11%.Только 6% родителей признались, что никак не поощряют своих детей.15% родителей используют денежную мотивацию, чтобы стимулировать детей хорошо учиться и помогать близким.В целом матери чуть чаще отцов мотивируют школьников вещами, о которых просит сам ребенок, либо ограничиваются только устной похвалой.Отцы щедрее на поездки, подарки, увеличенный тайминг на интернет и ТВ, а также на финансовую мотивацию.Уточняется, что опрос среди родителей Владимира сервис SuperJob проводил с 6 по 9 сентября 2023 года.Фото: pxfuel.com