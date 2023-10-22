Лишь 6% опрошенных семей Владимира не стимулируют своих детей к отличной учёбе.
Любопытной...
Лишь 6% опрошенных семей Владимира не стимулируют своих детей к отличной учёбе.
Любопытной статистикой поделилась пресс-служба сервиса SuperJob.
Выяснилось, что 66% опрошенных семей Владимира подкрепляют похвалу чем-либо из перечисленного далее:
покупкой или разрешением того, о чем просит сам ребенок - 32% (из 100%);
поездками в развлекательные места - 26%;
Подарки дарит каждый пятый родитель.
14% балуют ребенка сладостями.
Каждый девятый родитель мотивирует ребенка тем, что разрешает дольше играть в планшете, девайсах или смотреть телевизор - 11%.
Только 6% родителей признались, что никак не поощряют своих детей.
15% родителей используют денежную мотивацию, чтобы стимулировать детей хорошо учиться и помогать близким.
В целом матери чуть чаще отцов мотивируют школьников вещами, о которых просит сам ребенок, либо ограничиваются только устной похвалой.
Отцы щедрее на поездки, подарки, увеличенный тайминг на интернет и ТВ, а также на финансовую мотивацию.
Уточняется, что опрос среди родителей Владимира сервис SuperJob проводил с 6 по 9 сентября 2023 года.
Фото: pxfuel.com