Минувшей ночью в одном из сёл Владимирской области сгорела библиотека. Пресс-служба МЧС России по...

Минувшей ночью в одном из сёл Владимирской области сгорела библиотека.Пресс-служба МЧС России по Владимирской области информирует, что сообщение о возгорании в библиотеке - в селе Сарыево (улица Специалистов, 19) поступило ночью — в 2:43.Подразделения тут же выехали на место происшествия в Вязниковский район.Сообщается, что предварительная площадь пожара — 300 квадратных метров.Информации о погибших или пострадавших нет.Известно, что к ликвидации пожара ночью привлекались 5 единиц техники и 12 человек личного состава.Из-за чего произошёл такой мощный пожар в библиотеке — пока неизвестно.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае возгорания необходимо тут же звонить по телефонам «01» или «101»!Звонки принимаются круглосуточно с городских и мобильных телефонов.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области