Минувшей ночью в одном из сёл Владимирской области сгорела библиотека.
Пресс-служба МЧС России по...
Минувшей ночью в одном из сёл Владимирской области сгорела библиотека.
Пресс-служба МЧС России по Владимирской области информирует, что сообщение о возгорании в библиотеке - в селе Сарыево (улица Специалистов, 19) поступило ночью — в 2:43.
Подразделения тут же выехали на место происшествия в Вязниковский район.
Сообщается, что предварительная площадь пожара — 300 квадратных метров.
Информации о погибших или пострадавших нет.
Известно, что к ликвидации пожара ночью привлекались 5 единиц техники и 12 человек личного состава.
Из-за чего произошёл такой мощный пожар в библиотеке — пока неизвестно.
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае возгорания необходимо тут же звонить по телефонам «01» или «101»!
Звонки принимаются круглосуточно с городских и мобильных телефонов.
Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области