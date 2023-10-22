В ближайшие 2 года во Владимирской области могут появиться специальные дорожки для электросамокатов...

В ближайшие 2 года во Владимирской области могут появиться специальные дорожки для электросамокатов и электровелосипедов.Речь идёт не только про наш регион, но и про всю Россию. «Известия» сообщили, что массовое создание инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности ("СИМ") — в частности, электросамокатов и электровелосипедов — запланировано дорожной картой Правительства.Как сообщается, к концу июня 2024 года изменения в нормативно-технические документы в сфере строительства должны подготовить Минстрой, МВД и Минтранс.Дорожной картой запланировано, что спустя два месяца после разработки этих норм региональные власти утвердят собственные планы «по созданию и интеграции инфраструктуры для "СИМ" в городские транспортные системы».Это значит, что уже в сентябре 2024 года может появиться проект (или планы) по появлению специальных дорожек для электросамокатов (и электровелосипедов) во Владимире и Владимирской области. Ну, и останется время на реализацию отличной (современной) идеи.Да и пешеходам электротранспорт наконец-то не будет мешать. Всё же случайные "столкновения" крайне опасны.Ежедневно за рулём электросамокатов на Соборной площади во Владимире, например, можно встретить десятки людей. И сегодня получить доступ к этому виду транспорта очень просто. Достаточно взять смартфон, отсканировать указанный QR-код и отправляться в путь.Напомним, госинспекторы предупреждают, если мощность самоката составляет 250 ватт — он приравнивается к велосипеду. Управлять им можно с 14 лет.Если же мощность больше — нужно иметь при себе водительское удостоверение не ниже категории «М», а передвигаться только по проезжей части в шлеме и по всем правилам ПДД.Штраф за нарушения: от 1 до 15 тысяч рублей.Фото: pxfuel.com