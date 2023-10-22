Во Владимирской области активно восстанавливают леса Министр лесного хозяйства Владимирской...

Во Владимирской области активно восстанавливают лесаМинистр лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев рассказал о деятельности ведомства в сфере лесовосстановления на недавней пресс-конференции.В 2023 году во Владимирской области лесовосстановление выполнено на 6,4 тыс. гектаровОгромная работа проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».«Плановым показателем на 2023 год по соотношению площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений было 91,6 процента. По факту этот показатель составил 106 процентов. Традиционно большая часть – порядка 60 процентов – в общей структуре составило искусственное лесовосстановление. Используем лесные культуры сосны и ели. Причём посадочный материал практически полностью выращен во Владимирской области», – подчеркнул Евгений Малышев.В данный момент во Владимирской области сформирован запас лесных семян - 0,8 тонны. Нет проблем и с посадочным материалом: в лесных питомниках ежегодно выращивают 19,9 млн хвойных сеянцев.В 2024 году план по восстановлению лесов – 6 тыс. га.С 2024 по 2030 год плановое значение соотношения площадей лесовосстановления и вырубленных и погибших лесов составит 100 процентов.Евгений Малышев напомнил, что с этого года показатели по компенсационному лесовосстановлению также включены в состав профильного нацпроекта и контролируются федеральным центром.«План по компенсационному лесовосстановлению на 2023 год в регионе выполнен. «Автодор», например, высадил более 400 га леса в компенсацию вырубок при строительстве трассы М-12», – рассказал Евгений Малышев.Фото: pxfuel.com