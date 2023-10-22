Во Владимирской области может появиться новая платформа электронной коммерции от сети...

Во Владимирской области может появиться новая платформа электронной коммерции от сети «Магнит».Дело в том, что Российская торговая сеть «Магнит» планирует выкупить у структуры «AliExpress Россия» маркетплейс KazanExpress. Об этом сообщает РБК.Эксперты оценивают сумму сделки в 10 млрд рублей. Но и это меньше, чем затраты на запуск подобного проекта с нуляО сделке РБК рассказали представители «Магнита» и AliExpress. Ее точная (и достоверная) сумма на самом деле не раскрывается.После подписания соглашения о покупке KazanExpress «Магнит» подаст ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).И уже после этого можно будет ждать во Владимирской области, а также в других регионах России появления нового «маркетплейса» под названием «Магнит Маркет». Сообщается, что именно такое название будет носить новая платформа электронной коммерции от популярной сети.Фото: pxfuel.com