Двое спасателей муромской спасательной станции АСС в минувшую субботу 19 октября, помогли рыбакам, застрявшим на Оке. Дело в том, что с одним из мужчина случилось несчастье – он сломал ногу.

Двое спасателей муромской спасательной станции АСС в минувшую субботу 19 октября, помогли рыбакам, застрявшим на Оке. Дело в том, что с одним из мужчина случилось несчастье – он сломал ногу. Как рассказали в министерстве региональной безопасности, спасатели оказали пострадавшему первую помощь (на фото видно, что на его ногу наложена так называемая шина), после чего доставили