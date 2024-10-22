Минстрой внес в правительство Дорожную карту по совершенствованию парковок в России.

В России могут сократить количество парковок около жилых домов. Минстрой 11 октября внес в правительство Дорожную карту по совершенствованию парковок в России. Она определяет два крупных направления работы, а именно — широкое внедрение платных паркингов в регионах с одновременным сокращением парковок рядом с многоэтажными жилыми комплексами экономкласса. Как следует из документа, это необходимо для развития общественного транспорта и снижения автомобилизации.В документе указано, что Минстрой, МВД и Минтранс к декабрю 2025-го подготовят корректировки в нормативные документы для гибкого нормирования парковочных мест рядом с жилыми комплексами. Плотность и геометрические параметры машино-мест должны меняться в зависимости от объектов капитального строительства и дорог. Вступить в силу они могут в 2026 году.Это позволит строить многоэтажные здания с минимальным количеством парковок, отмечают участники рынка. Существующие нормативы закрепляют зависимость машино-мест от числа квартир в зависимости от региона и типа жилья, рассказал Известиям профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), эксперт по градостроительству Михаил Блинкин.К примеру, сейчас для одного комплекса экономкласса предусмотрено 0,1 машино-места на квартиру, а для более дорогого — 1:1. Новый стандарт позволит отойти от этого принципа и выбирать число парковок по ситуации.Далеко не все покупатели квартир заинтересованы в приобретении парковочных мест. Гибкое нормирование позволит проектировать необходимое количество машино-мест и оптимизировать себестоимость, — рассказала Известиям директор по продажам ГК Гранель Элина Ханнанова.По ее словам, на повышение плотности застройки это никак не повлияет.