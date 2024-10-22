Информацию опубликовало региональное правительство.

Жителей Владимира предупредили о новых схемах мошенничества. Информацию опубликовало региональное правительство.Злоумышленники орудуют в мессенджере Telegram. Пользователям рассылают сообщения с фразой «Привет, это ты на фото?». К письму прикрепляют снимок в формате apk. При открытии файла на ваш телефон устанавливается приложение, с помощью которого мошенники могут получить удаленный доступ к гаджету и списать деньги с карты.Другая схема — сообщение якобы от техподдержки. Пользователя предупреждают о получении заявки на удаление действующего аккаунта. Для предотвращения необходимо перейти на сайт. Действия приводят потере аккаунта и утечке персональных данных.Жителей просят быть предельно внимательными в интернете и не вступать в диалог с незнакомцами.