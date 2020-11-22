Утром 22 ноября в г.Ковров в гараже частного жилого дома на улице Фролова загорелся автомобиль. О пожаре сообщили в МЧС. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место после

Утром 22 ноября в г.Ковров в гараже частного жилого дома на улице Фролова загорелся автомобиль. О пожаре сообщили в МЧС. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место после звонка. Но к тому времени огонь перекинулся на жилой дом и пристройку. Пожар в общей сложности охватил площадь 97кв. м. Из-за огня пострадала кровля и внутренняя отделка дома,