Утром 22 ноября в г.Ковров в гараже частного жилого дома на улице Фролова загорелся автомобиль. О пожаре сообщили в МЧС. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место после
<a href="https://33live.ru/novosti/22-11-2020-v-kovrove-v-garazhe-chastnogo-zhilogo-doma-sgorel-avtomobil.html" target="_blank">В Коврове в гараже частного жилого дома сгорел автомобиль</a> - Утром 22 ноября в г.Ковров в гараже частного жилого дома на улице Фролова загорелся автомобиль. О пожаре сообщили в МЧС. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место после
[url=https://33live.ru/novosti/22-11-2020-v-kovrove-v-garazhe-chastnogo-zhilogo-doma-sgorel-avtomobil.html]В Коврове в гараже частного жилого дома сгорел автомобиль[/url] - Утром 22 ноября в г.Ковров в гараже частного жилого дома на улице Фролова загорелся автомобиль. О пожаре сообщили в МЧС. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место после