В доме проживало 9 человек, из них 3 ребенка.

В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частом 4-х квартирном жилом доме по адресу: Гусь-Хрустальный район, п. Красное Эхо. Из-за позднего сообщения в пожарную охрану по прибытии подразделений дом горел по всей площади. Пожарным подразделениям удалось не допустить распространения огня на соседние здания. Пожар был ликвидирован на площади 180 кв. м. Пострадавших и погибших нет. Жильцы вышли из дома до прибытия пожарных подразделений. В доме проживало 9 человек, из них 3 ребенка. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 16 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливает причину пожара.(Фото: Пресс-служба МЧС по Владимирской области)