Прокуратура Меленковского района пресекла нарушения при реализации нацпроекта «Чистая...

Прокуратура Меленковского района пресекла нарушения при реализации нацпроекта «Чистая вода».Прокуратурой Меленковского района проведена проверка соблюдения законодательства при реализации нацпроектов.Установлено, что по результатам проведения аукциона администрацией Меленковского района с ООО «СК КИТ» в марте 2021 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции наружных сетей водоснабжения с водозаборным сооружением д. Двойновосо сроком выполнения работ до 31.07.2021 года.Вместе с этим, по состоянию на 10.09.2021 работы по реконструкции наружных сетей водоснабжения с водозаборным сооружением выполнены на95%, работы по установке ограждения по периметру территории водозаборного сооружения, а также пуско-наладочные работы водозабораподземных вод, наружных сетей электроснабжения не проведены.Прокурором района в адрес руководства ООО «КИТ» внесено представление, по результатам его рассмотрения нарушения устранены, однолицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает облпрокуратура.Фото: www.pexels.com/