Правительство России подало заявку на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. В случае победы Москва в 2030 году примет главную мировую выставку достижений науки и техники.

Правительство России подало заявку на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО, сообщил в своем мэр столицы Сергей Собянин. В случае победы Москва в 2030 году примет главную мировую выставку достижений науки и техники.Собянин напомнил, что наша страна участвует в ЭКСПО уже 170 лет. Впервые это произошло в 1851 году. В 1937 году на выставке в Париже фурор произвел монумент Веры Мухиной "Рабочий и колхозница", который установили напротив Эйфелевой башни. Спустя 21 год на выставке в Брюсселе СССР представил первый искусственный спутник Земли. Сегодня экспонаты находятся на ВДНХ.Несмотря на богатую историю участия нашей страны в ЭКСПО, всемирная выставка еще никогда не проводилась в России, отметил Собянин. По его мнению, Москва – главный претендент на проведение масштабного мероприятия."Наш город не раз принимал события мирового масштаба. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года, Олимпиада-80, Чемпионат мира по футболу 2018 г. подарили праздник миллионам горожан. Привлекли в наш город многочисленных туристов. И оставили яркий след в истории Москвы", – напомнил Собянин.Материальным наследием фестивалей и чемпионатов будут пользоваться многие поколения москвичей. А в случае, если Москву выберут площадкой для ЭКСПО-2030, российская столица на полгода станет мировым центром науки, промышленности и технологий, подчеркнул мэр."России есть что показать в этой сфере нашим гостям. А с другой стороны, ЭКСПО станет уникальной возможностью увидеть в Москве главные достижения мировой цивилизации. Такой шанс просто нельзя упускать", – написал градоначальник.Он сообщил, что комплекс для проведения выставки планируется построить на Киевском шоссе недалеко от аэропорта Внуково. Собянин напомнил, что через пару лет там появится метро."А если наша заявка победит, то Солнцевскую ветку можно будет продлить еще на одну-две станции до будущего экспокомплекса", – рассказал Собянин.Конкурировать за право проведения выставки российская столица будет с Римом, Эр-Риядом, южнокорейским Пусаном и Одессой. Победителя объявят летом 2023 года.Москва имеет хорошие шансы на успех, а первым большим шагом станет экспозиция города на ЭКСПО-2020 в Дубае. Культуру города представляют "Виртуозы Москвы", "Геликон – опера", джазовый оркестр Игоря Бутмана и театр танца "Гжель", рассказал мэр.В рамках выставки состоится фестиваль московского кино, серия модных показов. По словам Собянина, российский павильон посетили уже 500 тысяч человек.