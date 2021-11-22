В Москве улучшается транспортная доступность всех районов. На протяжении нескольких лет столичные власти собирали предложения жителей по поводу работы городского наземного общественного ..

В Москве улучшается транспортная доступность всех районов. На протяжении нескольких лет столичные власти собирали предложения жителей по поводу работы городского наземного общественного транспорта, анализировали их и улучшали маршруты.С 20 ноября в Центральном и Южном административных округах (ЦАО, ЮАО) Москвы заработали маршруты обновленной сети "Магистраль". В 2022-м изменения начнут вводить по всей столице. Изменения коснутся около тысячи действующих маршрутов. "За счет выпрямления и изменения маршрутов, перенастройки светофоров и запуска выделенных полос наземный транспорт поедет быстрее", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Сейчас в ЦАО и ЮАО работают 38 магистральных маршрутов. Транспорт курсирует по всем основным магистралям: например, Каширскому шоссе, Липецкой улице, улице Подольских Курсантов, Балаклавскому и Нахимовскому проспектам. При обновлении маршрутов учитывался скорый запуск еще одного участка Большой кольцевой линии метро.На сайте "Московский транспорт" появилась интерактивная карта с магистральными маршрутами и описаниями изменений. На едином портале жители столицы могут оставлять комментарии. Кроме того, размещены объявления на остановках, афишных стендах, тумбах, билбордах, на экранах в метро, в поездах Московских центральных диаметров (МЦД) и наземном транспорте.Кстати, всего за месяц в транспортный комплекс поступило более четырех тысяч предложений, часть которых успели учесть до начала работы обновленных маршрутов. Остальные идеи и замечания обработают позже.Для удобства пассажиров введена единая система. Новые номера маршрутов подсказывают интервал и район. Категорию можно определить по букве в номере автобуса (М – магистральный, Е – экспресс, С – социальный). Простые маршруты не отмечены буквами. Также, с учетом деления города на сектора, по первой цифре в номере понятно, где он проходит.Напомним, сеть "Магистраль" заработала в Москве в октябре 2016 года. Благодаря этим маршрутам пассажирам стало удобнее передвигаться по городу.