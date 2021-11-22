За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 38 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмировано 2 несовершеннолетних.Полицейскими оформлено 374 происшествия с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 65 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 2 происшествия.г. Владимир:По предварительной информации, 15 ноября 2021 г. около 13:10 в г. Владимире на ул. Комиссарова у д. 39 водитель автомобиля «ГАЗ», 1973 г.р., совершил наезд на пешехода 1979 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход направлен на амбулаторное лечение.Вязниковский район:По предварительной информации, 16 ноября 2021 г. около 22:40 на 313 км автодороги М-7 «Волга», водитель автомобиля «KIA», 1977 г.р., допустил наезд на пешехода 1999 г.р., который находился на проезжей части, на темном участке дороги без светоотражающих элементов. В результате ДТП пешеход направлен на амбулаторное лечение.Вязниковский район:По предварительной информации, 18 ноября 2021 около 16:50 в г. Вязники на ул. Ленина у д.21, водитель автомобиля «Део», 1985 г.р., совершил наезд на пешехода 1976 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход направлен на амбулаторное лечение.Судогодский район:По предварительной информации, 17 ноября 2021 г. около 22:30 на 36 км автодороги «Владимир – Муром - Арзамас» (нерегулируемый перекресток), водитель автомобиля «Лада», 1985 г.р., допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ» под управлением водителя 1987 г.р., который двигался по главной дороге. После чего автомобиль «Лада» и автомобиль «ВАЗ» совершили съезд в кювет. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель автомобиля «Лада» направлен на амбулаторное лечение.Суздальский район:По предварительной информации, 19 ноября 2021 г. около 21:55 в г. Суздаль на ул. Ленина у д.63А, водитель автомобиля «Тойота», 1982 г.р., допустил наезд на пешехода 2004 г.р., которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход направлен на амбулаторное лечение.Собинский район:По предварительной информации, 20 ноября 2021 г. около 23:20 на 158 км автодороги М-7 «Волга», водитель автомобиля «ГАЗ», 1986 г.р., допустил съезд в кювет, где произошло опрокидывание. В результате ДТП пассажир 1999 г.р. автомобиля «ГАЗ» госпитализирован.Кольчугинский район:По предварительной информации, 21 ноября 2021 г. около 19:30 на 3 км автодороги «Кольчугино – Киржач» водитель автомобиля «ВАЗ», 1991 г.р., совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир 1980 г.р. автомобиля «ВАЗ» направлен на амбулаторное лечение.