На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 ноября 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 ноября 2022 года лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (4 сл. в г.Владимире, 0 сл. в Муромском, 4 сл. в Ковровском, 3 сл. в Петушинском, 0 сл. в Кольчугинском, 0 сл. в Александровском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Гусь-Хрустальном, 0 сл. в Судогодском, 0 сл. в Собинском, 2 сл. в г. Радужный, 3 сл. в Киржачском, 2 сл. в Камешковском, 2 сл. в Гороховецком, 0 сл. в Меленковском, 1 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Суздальском, 0 сл. в Селивановском).