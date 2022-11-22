Предприниматель Евгений Пригожин откровенно высказался о губернаторе Санкт-Петербурга Александре Беглове и о том, как из-за него угасла надежда на светлое будущее города. Свое мнение он выразил в интервью Невским Новостям.

Предприниматель Евгений Пригожин откровенно высказался о губернаторе Санкт-Петербурга Александре Беглове и о том, как из-за него угасла надежда на светлое будущее города. Свое мнение он выразил в интервью "Невским Новостям".Расходы населения на жизнь в Петербурге растут в геометрической прогрессии, как и жалобы на Беглова. Из-за провалов градоначальника горожане вынуждены мерзнуть на остановках общественного транспорта, наблюдать провалы реформ и терпеть рост цен на услуги ЖКХ.Предприниматель считает, что Беглов никогда не был сильным управленцем. В 2019 году стало понятно — высокий статус градоначальника Северной столицы ему "не по Сеньке шапка".Бизнесмен рассказал, как была организована команда специалистов, готовых работать над предвыборной кампанией Беглова. Он также поделился историей о том, как сорвалась работа над масштабными проектами, которые Пригожин был готов вытянуть сам."И не буду лукавить, Беглов говорил о том, что он готов на все что угодно для того, чтобы улучшить жизнь петербуржцев. Кто бы мог предположить тогда, что все, что ему было нужно — это 60% голосов", – заявил предприниматель.Пригожин обратил внимание на то, что все проекты Беглова, которые должны были улучшить жизнь горожан, на самом деле оказались направлены на "красивую жизнь" самого губернатора и благополучие его ближайшего окружения.Сейчас петербуржцы ожидают возвращения снежного коллапса и провала снегоуборочной кампании. На вопрос о том, чего ждать в наступающем зимнем сезоне, Пригожин ответил, что готов об этом поговорить, когда город зарастет снегом.