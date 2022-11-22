Прокуратурой Владимира установлено, что строительство многоквартирного дома на Всесвятской ведется...

Прокуратурой Владимира установлено, что строительство многоквартирного дома на Всесвятской ведется ООО «Дельта М» с привлечением денег 110 дольщиков свыше 5 лет.Первоначальные сроки ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносили. В итоге, прокуратурой области указанный долгострой был поставлен на контроль, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.А именно внесено три представления, юридическое лицо и его руководитель привлекались к административной ответственности. Кроме того, темпы строительства неоднократно оценивались руководством прокуратуры области и прокурором Владимира, что дало свои результаты. Теперь дом введен в эксплуатацию, новосёлы получили ключи.Фото https: //www.pxfuel.com