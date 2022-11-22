Российский предприниматель Евгений Пригожин, известный общественности как один из главных патриотов своей страны, в 80-х годах был приговорен к заключению в колонии усиленного режима. В интервью журналистам один из его бывших сокамерников рассказал, чем ему запомнилось общение с бизнесменом.

Российский предприниматель Евгений Пригожин, известный общественности как один из главных патриотов своей страны, в 80-х годах был приговорен к заключению в колонии усиленного режима. В интервью журналистам один из его бывших сокамерников рассказал, чем ему запомнилось общение с бизнесменом.По словам Романа Евгеньевича, вместе с Пригожиным он отбывал заключение в колонии усиленного режима Ленинградской области и запомнил бизнесмена как трудолюбивого человека, который никогда не отлынивал от работы, а также обладал обостренным чувством справедливости."Евгений всегда вставал против тех, кто пытался беспредельничать, против тех, кто напрягал и отнимал у простого мужика продукты питания, деньги — запрещенные на зоне, но необходимые для выживания", — собеседник издания "Дни.ру".После того, как оба заключенных вышли на свободу, Роман предложил бывшему сокамернику «заняться серьезным криминалом», однако бизнесмен отказался, поскольку решил зарабатывать на жизнь только легальным путем."Говорю: "Чего ты отказываешься?". Он ответил, что не хочет пачкаться. Я его тогда вообще не понял, помню, сказал: "Женя, без лоха и жизнь плоха". А он мне: "Братан, это не моя тема теперь". Вот никогда ни в одну помойку его мысли не уводили", — сказал экс-заключенный.Кроме того, Пригожин посоветовал бывшему сокамернику и его коллегам бросить заниматься криминалом, пойти по легальному пути, например, открыть казино или другое заведение. У авторитетов такое предложение предпринимателя вызвало только уважение, но вместе с тем и непонимание. Дело свое Роман не бросил, в отличие от Пригожина, который сразу выбрал жизнь без нарушения законодательства.