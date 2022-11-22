Выходить на лёд водоёмов сейчас опасно. Сотрудники МЧС области напомнили жителям региона о том, как не попасть в беду. Ледяное покрытие на реках и озёрах пока очень хрупкое. Первые минусовые

Выходить на лёд водоёмов сейчас опасно. Сотрудники МЧС области напомнили жителям региона о том, как не попасть в беду. Ледяное покрытие на реках и озёрах пока очень хрупкое. Первые минусовые температуры – обманчивы. Напомним, в выходные в Вязниках на старице Клязьмы провалилась под лёд женщина. Трагедии удалось избежать чудом. Госинспекторы по маломерным судам вовремя подоспели