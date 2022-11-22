Во Владимирской области теперь работают 19 модельных библиотек, сообщает пресс-служба администрации областного центра. В этом году открыли 3 из них. “На сегодняшний день 19 из 457 библиотек

Во Владимирской области теперь работают 19 модельных библиотек, сообщает пресс-служба администрации областного центра. В этом году открыли 3 из них. “На сегодняшний день 19 из 457 библиотек Владимирской области соответствуют модельному стандарту, разработанному и утверждённому Минкультуры России в 2014 году. Это три государственные библиотеки, библиотека нового типа в посёлке Боголюбово и 15 библиотек,созданных в рамках