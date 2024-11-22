Для устранения последствий непогоды на места выезжали 55 бригад энергетиков.

Владимирская область столкнулась с серьезными перебоями в электроснабжении после ночного урагана, порывы которого достигали 27 м/с. Как сообщил губернатор Александр Авдеев, около 11,8 тыс. жителей оставались без света.Для устранения последствий непогоды на места выезжали 55 бригад энергетиков, было задействовано 63 единицы техники. Проблемные территории сокращены. Электричество планировали восстановить до 15:00.Напомним, ранее мы писали, что