16-летний подросток экстренно поступил в Областную детскую клиническую больницу города Владимира. Он пожаловался на боли внизу живота. Пациента отправили на рентген. Снимок показал, что в

16-летний подросток экстренно поступил в Областную детскую клиническую больницу города Владимира. Он пожаловался на боли внизу живота. Пациента отправили на рентген. Снимок показал, что в мочевом пузыре подростка – инородный предмет. Тогда парень сознался врачам, что два года назад он засунул в уретру цепочку из магнитных шариков. Почему мальчика не волновало то, что шарики остались