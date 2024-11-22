Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2025 года.

Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин рассказал о новом законе — теперь все объекты размещения в туриндустрии должны проходить обязательную классификацию. Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2025 года.Нововведение касается всех мест, где останавливаются туристы: модульных отелей, глэмпингов, кэмпингов, а также пляжей и горнолыжных трасс. Раньше обязанность проходить классификацию была только у гостиниц.Классификация будет проходить в два этапа. Сначала собственники будут самостоятельно оценивать свои объекты и подавать сведения в Единый реестр. Если отеля или глэмпинга нет в реестре, то ему не разрешается принимать гостей и размещать рекламу. На сайтах бронирования он тоже не появится.Вторая часть классификации коснется не всех. Если владелец отеля захочет получить «звезды», то ему надо будет обращаться к экспертам. За экспертами установят жёсткий контроль.Как один из авторов закона депутат Говырин отметил, что новые правила будут работать в интересах потребителей - туристов, а также помогут конкурировать на рынке туруслуг добросовестным предпринимателям.«Туристы будут точно знать, в какие условия едут. Чтобы не было такого: приехала семья с детьми на отдых, бронировали отель со «звездами», а по факту — цены высокие, но нет комфорта и не безопасно», - уточнил Алексей Говырин в своем