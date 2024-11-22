По сообщениям отделения ЦБ по Владимирской области, темпы ипотечного кредитования в регионе заметно снизились. Замедление происходило постепенно, в течение всего 2024 года. За первые девять

По сообщениям отделения ЦБ по Владимирской области, темпы ипотечного кредитования в регионе заметно снизились. Замедление происходило постепенно, в течение всего 2024 года. За первые девять месяцев текущего года жители региона оформили 7790 ипотечных кредитов, что в денежном выражении составило почти 23,7 миллиарда рублей. Это на треть меньше, чем в аналогичный период прошлого года, что свидетельствует