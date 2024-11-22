Программа позволяет частным лицам, выступающим в роли бизнес-ангелов, компенсировать до 50 процентов от объема инвестиций.

Правительство Москвы расширит программу финансовой поддержки венчурных инвесторов (бизнес-ангелов), которые вкладывают средства в проекты начинающих предпринимателей, включенных в реестр стартапов и высокотехнологичных компаний столицы. На эти цели из городского бюджета дополнительно выделят 100 миллионов рублей.Действующая в Москве программа поддержки венчурных инвестиций позволяет частным лицам, выступающим в роли бизнес-ангелов, компенсировать до 50 процентов от объема инвестиций, но не более суммы налога на доходы физических лиц, уплаченного за последние три года. Максимальный размер гранта — 10 миллионов рублей. При этом доля участия инвестора в уставном капитале стартапа должна составлять не менее одного и не более 30 процентов.За время реализации программы поддержку получили 16 бизнес-ангелов на общую сумму 42,7 миллиона рублей. Всего было подано свыше 100 заявок.Так, компания Цифровой инжиниринг привлекла инвестиции на развитие цифровой платформы для управления жизненным циклом строительства высокотехнологичных промышленных объектов в реальном времени.ООО Карго Байк выпускает электровелосипеды с повышенной (до 120 килограммов) грузоподъемностью и усиленным аккумулятором. С такой техникой можно совершать поездки на расстояние 200 километров без подзарядки даже зимой. Привлеченные инвестиции позволили производителю закупить новое оборудование и нарастить объемы производства.Компания Смартинжпроект реализует инновационные проекты в области систем радиосвязи и радиолокации, а также проектирует объекты капитального строительства любой сложности. Полученное от города финансирование направили на доработку программы, которая позволяет при помощи искусственного интеллекта автоматизировать процессы приведения формата документов в соответствие с требованиями ГОСТа, устранения технических и смысловых ошибок, а также выявления формулировок, влекущих юридические риски.