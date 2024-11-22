Программа позволяет частным лицам, выступающим в роли бизнес-ангелов, компенсировать до 50 процентов от объема инвестиций.
Правительство Москвы расширит программу финансовой поддержки венчурных инвесторов (бизнес-ангелов), которые вкладывают средства в проекты начинающих предпринимателей, включенных в реестр стартапов и высокотехнологичных компаний столицы. На эти цели из городского бюджета дополнительно выделят 100 миллионов рублей.
Действующая в Москве программа поддержки венчурных инвестиций позволяет частным лицам, выступающим в роли бизнес-ангелов, компенсировать до 50 процентов от объема инвестиций, но не более суммы налога на доходы физических лиц, уплаченного за последние три года. Максимальный размер гранта — 10 миллионов рублей. При этом доля участия инвестора в уставном капитале стартапа должна составлять не менее одного и не более 30 процентов.
За время реализации программы поддержку получили 16 бизнес-ангелов на общую сумму 42,7 миллиона рублей. Всего было подано свыше 100 заявок.
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