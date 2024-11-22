В органах имя чиновницы не называют, но источник «Шестого канала» сообщил, что это Людмила Тряпкина. Она работала начальником управления образования администрации Муромского района.

В органах имя чиновницы не называют, но источник «Шестого канала» сообщил, что это Людмила Тряпкина. Она работала начальником управления образования администрации Муромского района. Фигурантку обвиняют в покупке двух квартир для детей-сирот в аварийном доме. Как рассказывают в прокуратуре, установлено, что в октябре 2023 года проводилась процедура закупки первой квартиры. Чиновница возглавляла комиссию, которая признала, что