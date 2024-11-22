Попробуйте испечь этот пирог и будете готовить его постоянно.

Попробуйте испечь этот пирог и будете готовить его постоянно.ИнгредиентыДля теста:Мука пшеничная — 300 гСливочное масло холодное — 150 гЯйцо куриное — 1 шт.Вода ледяная — 50 млЩепотка солиДля начинки:Филе лосося — 400 гЛук репчатый — 1 крупная головкаМорковь — 1 средняя штукаЦукини — 1 среднийКабачки — 1 небольшойЧеснок — 2 зубчикаОливковое масло — 4 ст.л.Свежие травы (укроп, петрушка, тимьян) — по вкусуЛимон — 1/2 шт.Соль, перец — по вкусуКислый соус:Сметана — 200 гГорчица дижонская — 1 ч.л.Сок лимона — 1 ст.л.Мед — 1/2 ч.л. (по желанию)Зелень свежая — укроп, лук зеленый, петрушка — по щепотке каждогоСоль и черный молотый перец — по вкусуПриготовлениеШаг 1: Подготовка тестаПросейте муку в большую миску, добавьте соль.Холодное сливочное масло порубите ножом на мелкие кусочки и добавьте в муку.Растереть муку с маслом пальцами до состояния крошки.Добавьте яйцо и воду, быстро замесите тесто. Если нужно, добавьте немного воды для достижения нужной консистенции.Заверните тесто в пищевую пленку и отправьте в холодильник минимум на 30 минут.Шаг 2: Подготовка овощей и рыбыНарежьте филе лосося небольшими кусочками.Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке.Цукини и кабачки нарежьте тонкими кружками.Мелко нарубите чеснок и свежие травы.Шаг 3: Обжарка овощей и лососяРазогрейте сковороду с оливковым маслом.Сначала обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте морковь и цукини с кабачками. Жарьте овощи около 10 минут, периодически помешивая.В конце добавьте чеснок и травы, перемешайте и снимите с огня.На другой сковороде обжарьте кусочки лосося с двух сторон до готовности (около 5-7 минут).Шаг 4: Формирование пирогаДостаньте тесто из холодильника и раскатайте его в круг диаметром чуть больше формы для выпечки.Выложите тесто в форму, формируя бортики.На дно выложите обжаренные овощи, сверху распределите кусочки лосося.Полейте лимонным соком и посыпьте солью и перцем.Шаг 5: ВыпеканиеНагрейте духовку до 180°C.Накройте пирог вторым слоем теста, защипнув края.Сделайте несколько надрезов на поверхности пирога для выхода пара.Выпекайте пирог примерно 40-45 минут до золотистой корочки.Шаг 6: Кислый соусСмешайте сметану, горчицу, сок лимона, мед и зелень.Посолите и поперчите по вкусу.ПодачаГотовый пирог достаньте из духовки и дайте ему остыть 10-15 минут.Нарезайте пирог на порции и подавайте с кислым соусом.Приятного аппетита!