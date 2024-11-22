С приближением новогодних праздников работники салонов красоты и фитнес-индустрии проявляют особый интерес к дополнительному доходу.

В начале IV квартала 2024 года 50% местных жителей ищут подработку к основному заработку. Об этом говорят данные hh.ru. Лишь 21% опрошенных не рассматривают возможность дополнительного дохода, а 1% не определились.С приближением новогодних праздников работники салонов красоты и фитнес-индустрии проявляют особый интерес к дополнительному доходу. Также каждый третий представитель сферы общепита, транспорта и обслуживания стремится найти дополнительные источники дохода. Наиболее высокооплачиваемые вакансии включают должности водителя-курьера, доставщика воды, менеджера по доставке банковских карт и повара.Напомним, ранее мы писали, что