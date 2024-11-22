Прокуратура обратилась к местным властям с требованием устранить нарушения.

В Александрове Владимирской области прокуратура требует отремонтировать разрушенный тротуар в Кирпичном проезде. Согласно информации надзорного ведомства, в 2023 году была проведена реконструкция проезжей части, однако в план работ не вошел тротуар, где наблюдаются повреждения бордюров и асфальтового покрытия.Прокуратура обратилась к местным властям с требованием устранить нарушения, и суд полностью удовлетворил иск. Однако решение пока не вступило в законную силу.Напомним, ранее мы писали, что в